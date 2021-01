Por toda a Europa multiplicam-se as críticas pelo ritmo lento de vacinação contra a covid-19. Alguns países estão já a endurecer novamente as medidas de restrição, para fazer face aos aumentos decorrentes do período de festas.

A Indonésia anunciou o plano de vacinação que deverá ter início na próxima semana. Já o Japão pondera decretar estado de emergência para a região metropolitana de Tóquio onde se concentram metade dos novos casos registados no país.