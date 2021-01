Covid-19. Iniciativa Liberal mantém-se contra a renovação do estado de emergência

O Iniciativa Liberal mantém a posição contra a renovação de estado de emergência. Depois de reunir com o Presidente da República, João Cotrim de Figueiredo justifica-se com a falta de clareza de dados sobre a eficácia das medidas do Estado de Emergência.

MARCELO QUER RENOVAR ESTADO DE EMERGÊNCIA POR OITO DIAS

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ouve esta segunda-feira todos os partidos com assento parlamentar, depois de ter anunciado que pretende renovar o estado de emergência por apenas oito dias, em vez dos habituais 15, justificando essa alteração com a falta de dados suficientes relativos ao período natalício.