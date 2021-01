PCP, Verdes, Chega e IL anunciam voto contra renovação do estado de emergência

O Presidente da República vai apresentar uma renovação do Estado de Emergência por oito dias, e não os habituais 15. Marcelo justifica a decisão com os poucos dados que existem sobre o impacto do alívio das medidas contra a covid-19 aplicado durante a época do Natal.

Marcelo Rebelo de Sousa dizer que os dados são contraditórios e escassos. As medidas só serão revistas depois do encontro com especialistas, que está marcado para dia 12 de janeiro.

O PCP, Os Verdes, Chega, e a Iniciativa Liberal já anunciaram que vão votar novamente contra a proposta de renovação do Estado de Emergência. PAN não quis revelar qual o sentido de voto e o Bloco de Esquerda prefere aguardar pelo texto presidencial antes de tomar a decisão. O CDS vai abster-se.

O mais certo é que a renovação seja, mais uma vez, aprovada com os votos a favor do PS e do PSD.

A intenção do Presidente da República vai ser discutida no arranque dos trabalhos do parlamento, que está marcado para esta quarta-feira.