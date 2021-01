Portugal com mais 78 mortes e 4.369 casos de covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal contabiliza esta segunda-feira mais 78 mortes relacionadas com a covid-19 e 4.369 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 7.196 mortes e 431.623 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta segunda-feira ativos 80.008 casos, mais 2.407 em relação a domingo.

Quanto aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS revela que estão internadas 3.171 pessoas, mais 127, e 510 em cuidados intensivos, mais 10 face a ontem.

As autoridades de saúde têm em vigilância 94.749 contactos, mais 355 relativamente a domingo.

O boletim revela ainda que mais 1.884 casos foram dados como recuperados. Desde o início da epidemia em Portugal, em março, já recuperaram 344.419 pessoas.

DADOS POR REGIÃO

Relativamente às 78 mortes registadas nas últimas 24 horas, o boletim revela que 33 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 18 na região Norte, 15 na região Centro, 10 no Alentejo, uma no Algarve e uma na Madeira.

Segundo o boletim da DGS, a região Norte foi a que registou o maior número de novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas (3.279).

Desde o início da pandemia a região Norte registou 216.601 casos de infeção e 3.279 mortes. Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 2.512 novas infeções, contabilizando-se até agora 139.957 casos e 2.512 mortes. Na região Centro registaram-se mais 644 casos, acumulando um total de 50.891 infeções e 1.045 mortos.

Já no Alentejo, foram assinalados mais 383 casos, totalizando 12.066 infeções e 249 mortos desde que começou a epidemia em Portugal. A região do Algarve tem hoje notificados 188 novos casos, somando 8.336 infeções e 74 mortos.

A Madeira registou 58 novos casos. Desde março, esta região autónoma contabiliza 1.754 infeções e 15 mortes. Na Região Autónoma dos Açores foram registados 89 novos casos nas últimas 24 horas, somando 2.018 infeções e 22 mortos.

Detetado casos de nova estirpe de covid-19 em Portugal, mas não há motivos para alarme

O Instituto Ricardo Jorge detetou 16 casos da nova variante do SARS-CoV-2 em Portugal Continental. A nova estirpe, que não é mais grave, nem mais letal, foi encontrada em dezembro na Madeira.

A variante detetada no Reino Unido não é mais grave que a anterior, mas é mais contagiosa e pode ser combatida com a vacina.

Depois de se ter iniciado o processo no dia 27 de dezembro com a administração da primeira dose da vacina da Pfizer-BioNTech a profissionais de saúde, a ministra da Saúde, Marta Temido, tinha assegurado que a primeira fase da campanha de vacinação iria alargar-se aos lares situados nos 25 concelhos em risco extremo de incidência da covid-19, de acordo com os dados mais recentes da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Em causa estão, assim, os municípios com uma taxa de incidência superior a 980 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, numa lista que deverá ser novamente atualizada esta segunda-feira pela DGS.

De acordo com Marta Temido, 11 concelhos estão integrados na Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte, oito na ARS do Alentejo, cinco na ARS do Centro e um na ARS de Lisboa e Vale do Tejo, explicando ainda que "são cerca de 150 estruturas residenciais para idosos e da rede de cuidados continuados" que vão ser abrangidas nesta nova etapa.

Para a próxima semana está já prevista a extensão da vacinação em lares de idosos dos outros concelhos.

Portugal recebeu até ao momento 79.950 doses da primeira vacina aprovada pela Agência Europeia do Medicamento (EMA) e pela Organização Mundial de Saúde (OMS) contra o novo coronavírus.

Para as próximas quatro semanas são esperadas outras remessas de dimensão similar da Pfizer, sendo que o calendário da primeira fase de vacinação deve prolongar-se até ao mês de abril.

