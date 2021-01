Covid-19. Com média de casos diários acima dos 35 mil, Bolsonaro é recebido por multidão sem máscara

A média de mortes por covid-19 no Brasil está acima de 700 e a de casos acima dos 35 mil por dia.

Sem qualquer vacina aprovada no país, o Presidente Jair Bolsonaro continua a juntar-se a multidões de apoiantes, sem máscara ou distanciamento.

Dezenas de pessoas voltaram a juntar-se para receber o Presidente em Brasilia.

Com o maior número de casos de covid-19 e de mortes no país, o estado brasileiro mais afetado pela pandemia, São Paulo, acaba de confirmar os dois primeiros casos da variante do novo coronavírus no Brasil.