Portugal com mais 90 mortes e 4.956 casos de covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal contabiliza esta terça-feira mais 90 mortes e 4.956 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 7.286 mortes e 436.579 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta terça-feira ativos 80.183 casos, mais 175 em relação a segunda-feira.

Quanto aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS revela que estão internadas em enfermaria 3.260 pessoas, mais 89, e 512 em cuidados intensivos, mais 2 face a ontem.

As autoridades de saúde têm em vigilância 96.577 contactos, mais 1.828 relativamente a segunda-feira.

O boletim revela ainda que mais 4.691 casos foram dados como recuperados. Desde o início da epidemia em Portugal, em março, já recuperaram 349.110 pessoas.

DADOS POR REGIÃO

Relativamente às 90 mortes registadas nas últimas 24 horas, o boletim revela que 24 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 33 na região Norte, 17 na região Centro, 14 no Alentejo, uma no Algarve e uma na Madeira.

Segundo o boletim da DGS, a região Norte foi a que registou o maior número de novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas (3.312).

Desde o início da pandemia a região Norte registou 218.546 casos de infeção e 3.312 mortes. Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 2.536 novas infeções, contabilizando-se até agora 141.509 casos e 2.536 mortes. Na região Centro registaram-se mais 845 casos, acumulando um total de 51.736 infeções e 1.062 mortos.

Já no Alentejo, foram assinalados mais 310 casos, totalizando 12.376 infeções e 263 mortos desde que começou a epidemia em Portugal. A região do Algarve tem hoje notificados 193 novos casos, somando 8.529 infeções e 75 mortos.

A Madeira registou 72 novos casos. Desde março, esta região autónoma contabiliza 1.826 infeções e 16 mortes. Na Região Autónoma dos Açores foram registados 39 novos casos nas últimas 24 horas, somando 2.057 infeções e 22 mortos.

Recolher obrigatório em vigor na Madeira até 15 de janeiro

A partir de terça-feira entram em vigor medidas mais apertadas na Madeira, como o recolher obrigatório das 23:00 às 05:00 e foi adiado o regresso às aulas nos concelhos mais afetados.

O QUE MUDA A PARTIR DESTA TERÇA-FEIRA, DIA 5, EM TODO O ARQUIPÉLAGO:

Os bares e os restaurantes fecham às 22:30

É proibido andar na rua entre as 23:00 e as 05:00

As visitas aos lares estão suspensas até pelo menos 15 de janeiro, onde já decorre a vacinação dos profissionais e utentes

Na função pública o trabalho presencial é reduzido ao mínimo.

Surto de covid-19 em dois lares de Estarreja com 64 casos positivos

Há agora 64 casos positivos em dois lares de Estarreja, mais 16 em relação a ontem. São 15 utentes e 6 funcionários da associação humanitária de Salreu e mais 38 utentes e 5 funcionários da fundação Cónego Filipe de Figueiredo.

O concelho de Estarreja está no nível de risco muito elevado para a covid-19, com mais de uma uma centena de casos ativos e 16 mortes por Covid 19 desde o início da pandemia.

Equipa da OMS esperada na China para investigar origem do novo coronavírus

Uma equipa internacional de cientistas encarregada de rastrear a origem da covid-19 deve chegar esta semana à China, um ano após a doença ter sido detetada, pela primeira vez, em Wuhan, no centro do país.

A visita de 10 especialistas da Organização Mundial de Saúde (OMS) é considera sensível para o regime chinês, que quer evitar qualquer responsabilidade pela epidemia que já matou mais de 1,8 milhão de pessoas em todo o mundo.

A visita assemelha-se a uma missão secreta. As datas nem sequer foram especificadas e a OMS referiu apenas que estava marcada para a "primeira semana de janeiro".

