Covid-19: Epifania celebrada na Grécia apesar da proibição

As igrejas na Grécia abriram esta quarta-feira para celebrar a festa ortodoxa da Epifania, apesar da proibição do governo para evitar a propagação do novo coronavírus, mas as cerimónias religiosas terão respeitado as normas sanitárias.

Segundo as imagens mostradas por media locais em muitos pontos do país, na maioria das igrejas o número de fiéis era escasso, todos usavam máscara e mantinham a distância, segundo a agência noticiosa espanhola EFE.

No exterior dos templos, a polícia mantinha uma vigilância moderada, tendo recebido ordens para um acompanhamento "discreto".

Por acordo anterior entre a Igreja e o governo grego, a tradicional bênção das águas realizada todos os anos neste dia em rios e praias realizou-se desta vez dentro dos templos.

O Santo Sínodo, organismo dirigente da igreja grega, indicou na segunda-feira que não seria aceite a proibição determinada pelo governo, sem consulta.

O executivo de Kyriakos Mitsotakis reforçou a semana passada as medidas para combater a pandemia de covid-19 no país, determinando o encerramento das igrejas a 6 de janeiro.

Os bispos criticaram não terem sido informados e pediram o respeito pelo acordado, que previa a abertura dos templos apenas nos dias de Natal, Ano Novo e a 6 de janeiro, embora com lotação limitada.

Na terça-feira, Mitsotakis apelou à Igreja ortodoxa da Grécia para "assumir as suas responsabilidades" e "participar no grande esforço para limitar as consequências da epidemia".

A Igreja ortodoxa da Grécia, muito influente no país, foi criticada por diversas vezes pelo desrespeito das medidas sanitárias destinadas a conter a covid-19. O Governo limitou-se até ao momento a apelar à "responsabilidade individual" dos fiéis para se protegerem do vírus.

Thanassis Stavrakis/ AP

Diversos membros do clero optaram por não usar máscara, não manterem o distanciamento social necessário, e alguns foram observados em vias de praticar a comunhão.

Pelo menos cinco prelados foram contaminados pela covid-19, com pelo menos duas mortes. O arcebispo Jerónimo II, 82 anos, foi hospitalizado durante vários dias em dezembro.

Thanassis Stavrakis/ AP

A segunda vaga da pandemia na Grécia foi mais grave do que a da primavera: os números oficiais indicam 5.000 mortos desde o surgimento do vírus em fevereiro, dos quais mais de 4.000 registados nos dois últimos meses.

A pandemia de covid-19, transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019 na China, provocou pelo menos 1.854.305 mortos resultantes de mais de 85 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço da agência France Presse.