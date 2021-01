Covid-19 nos EUA. Mais de 21 milhões de infetados 

Os Estados Unidos da América já registaram mais de 21 milhões de casos de covid-19 e, com as quase 4 mil mortes do último dia, superaram a barreira dos 357 mil óbitos.

Em Los Angeles, as ambulâncias têm instruções explícitas para não levar para o hospital quem tem poucas hipóteses de sobreviver. Nos hospitais da Califórnia, faltam ventiladores e camas nas unidades de cuidados intensivos.

O segundo país mais afetado é o Brasil, que regista quase 198 mil mortes desde o início da pandemia.

Se os níveis de mortalidade continuarem como estão, a cidade brasileira de Manaus só terá vagas disponíveis nos cemitérios para mais dois ou três meses. O aumento de mortes associadas à covid-19 obrigou à utilização de camiões frigoríficos para guardar os corpos e foi decretado o estado de emergência para tentar travar a segunda vaga.