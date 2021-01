Covid-19. Começou a vacinação em Mora, um dos concelhos no topo da lista de risco extremo

A vacinação nos lares da região do Alentejo teve início na terça-feira. No distrito de Évora começou esta quarta-feira, com os utentes da Unidade de Cuidados Continuadas da Misericórdia de Mora. É um sinal de esperança numa altura em que o concelho enfrenta pelo menos dois surtos de covid-19.

Marta Temido, que assistiu à primeira vacinação no distrito de Évora juntamente com Ana Mendes Godinho, garante que já foram distribuídas cerca de 60.700 doses da vacina.

A esperança chega a Mora, um dos municípios que ocupa o topo da lista de concelhos de risco extremo, devido ao elevado número de casos ativos de covid-19.