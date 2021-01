Vacinação contra a covid-19. Mais de 15 milhões de doses administradas em todo o mundo

Em todo mundo, já foram administradas mais de 15 milhões de doses de vacinas contra a covid-19.

França, um dos países europeus com maior atraso no processo, já começou a abrir mais centros de vacinação.

O Reino Unido é o país europeu com maior percentagem da população vacinada: quase 2%. Pioneiro no processo, já administrou 1 milhão e 300 mil doses.

Já os Países Baixos só arrancaram com campanha esta quarta-feira, depois de uma onda de críticas pela demora. Foram o último país da União Europeia.

Nos Estados Unidos, até agora, 1,5% da população tomou a vacina. Num hospital da Califórnia, uma avaria no sistema de refrigeração obrigou a uma distribuição de emergência, para que 850 doses não se estragassem. A maioria foi distribuída por ordem de chegada, depois de um anúncio nas redes sociais.

O país com maior taxa de vacinação do mundo é Israel. 15% da população já foi inoculada, incluindo metade dos que têm mais de 60 anos. Ainda assim, as autoridades de saúde alertaram já os israelitas que vão demorar meses até controlarem a doença.