Medidas de combate à pandemia. António Costa fala ao país

O primeiro-ministro António Costa anuncia neste momento as novas medidas de combate à pandemia em Portugal, após mais um Conselho de Ministros.

António Costa anunciou que "os números que serão divulgados daqui a pouco indicam que os números praticamente chegarão de novo aos 10 mil casos".

Desta forma, o Governo vai manter as medidas atualmente em vigor", alargando a proibição de circulação entre concelhos e a circulação na via pública a todos os concelhos com 240 infetados por 100 mil habitantes. Assim, apenas 25 concelhos do país ficarão de fora.