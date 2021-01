Zidane com teste negativo após contacto com pessoa infetada com covid-19

O técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, teve um teste negativo para o novo coronavírus, depois de ter estado em contacto com uma pessoa contaminada, disseram fontes do clube da liga espanhola à Efe.

Zidane tinha falhado o treino de hoje dos 'merengues' e sido colocado em quarentena devido ao contacto com uma pessoa infetada com o novo coronavírus, que provoca a covid-19.

Contudo, o treinador francês ainda não sabe se poderá dirigir o encontro com o Osasuna, em Pamplona, da 18.ª jornada do campeonato, estando dependente da decisão da Liga espanhola.