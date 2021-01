Covid-19. EUA ultrapassa pela primeira vez 4.000 mortes em 24 horas

Os Estados Unidos ultrapassaram pela primeira vez as 4.000 mortes em 24 horas devido ao novo coronavírus, segundo fontes oficiais, enquanto especialistas do país alertam que a pandemia vai piorar este mês.

O país registou na quinta-feira o recorde de 4.033 mortes atribuíveis à covid-19, segundo dados do Covid Tracking Project.

Segundo dados oficiais, o número total de mortes pela pandemia já chega aos 365.400 nos Estados Unidos, o país mais afetado pelo SARS-CoV-2, com mais de 21,5 milhões de pessoas infetadas entre os 88 milhões de casos positivos registados em todo o mundo.

O principal especialista em doenças infecciosas Anthony Fauci, que será o conselheiro do Presidente eleito Joe Biden, observou que o número diário de mortes devido à covid-19 continuará a aumentar nas próximas semanas e recomendou paciência com o programa de vacinação que está a ser preparado para todo o país, segundo os media locais.

Numa entrevista à rádio norte-americana NPR, citada pelo The New York Times, Fauci disse que o alto número de mortos provavelmente continuará e é um reflexo do aumento de viagens e reuniões durante os feriados mais recentes.

"Acreditamos que as coisas vão piorar à medida que entrarmos em janeiro", disse, sublinhando que ainda é possível "mitigar essa aceleração" com a adesão estrita a medidas de saúde pública, como distanciamento social e uso de máscaras.

De acordo com o jornal The New York Times, até agora, pelo menos 5,9 milhões de pessoas nos Estados Unidos receberam uma dose de uma das duas vacinas contra a covid-19 que foram aprovadas, de acordo com os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças.

Esse número está bem abaixo da meta estabelecida pelas autoridades federais, que planeiam vacinar pelo menos 20 milhões de pessoas antes do final de dezembro.