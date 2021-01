Rio solidário com sociais-democratas criticados por Costa e apoia queixa-crime 

O líder do PSD diz que o partido estará solidário com Paulo Rangel, Miguel Poiares Maduro e Ricardo Batista Leite se quiserem apresentar queixa-crime contra António Costa.

Em causa estão as declarações do primeiro-ministro, que disse que a polémica com o procurador europeu faz parte de uma campanha liderada por Paulo Rangel e Poiares Maduro para denegrir o país. Segundo o líder do Governo, Ricardo Batista Leite está também envolvido na organização da "campanha internacional", mas "numa frente sanitária".