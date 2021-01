Covid-19. Recolher obrigatório em São Miguel desagrada à restauração

Na ilha de São Miguel há recolher obrigatório ao fim de semana a partir das 15:00. A restauração é dos setores mais afetados pelas novas restrições e queixa-se que faltam apoios para minimizar as quebras cada vez maiores.

Controlar a situação pandémica em São Miguel é o objetivo das autoridades açorianas. Ao fim de semana, circular a partir das três da tarde só com justificação. À mesma hora encerram supermercados e comércio em geral.

Durante a semana há mais flexibilização e as lojas podem estar abertas até às oito da noite. Na ilha com mais casos de covid-19 as restrições vão permanecer até ao fim do estado de emergência.

No horizonte o fantasma do aumento de casos: se continuarem a escalar a limitação das liberdades poderá ser agravada.