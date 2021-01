PAN considera "inevitável" o aumento de restrições  

À saída da reunião, André Silva, do PAN, disse aos jornalistas que face ao aumento do número de casos de covid-19 é inevitável aumentar as restrições.

Adiantou que, numa primeira fase, as restrições deverão ser decretadas por 15 dias, estando sujeitas a prolongamento consoante a evolução da pandemia de covid-19.

"Do nosso ponto de vista, e face aos números, parece-nos inevitável que este aumentar de restrições não ocorra, mas deve ser vista com uma expectativa positiva", defendeu André Silva

O deputado do PAN pediu, no entanto, ao primeiro-ministro para que tenha em conta as dificuldades das empresas que poderão ser obrigadas a fechar.

O deputado alertou ainda para a necessidade de ter em conta a questão da saúde mental na altura de definir um novo confinamento.

André Silva disse ainda que há consenso para que as eleições presidenciais se mantenham.