Covid-19. Aulas presenciais suspensas em escolas de Reguengos de Monsaraz

As aulas presenciais vão ser suspensas, a partir de segunda-feira, na escola secundária de Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora, para evitar riscos de contágio do vírus da covid-19, disse este domingo o presidente da câmara municipal.

Em declarações à agência Lusa, o autarca de Reguengos de Monsaraz, José Calixto, indicou que a medida foi decretada pela Autoridade de Saúde Pública, depois de ter sido proposta pela Subcomissão de Saúde Pública da Proteção Civil Municipal.

"Defendemos o encerramento todas as atividades letivas presenciais" na Escola Secundária Conde de Monsaraz, que "tem alunos de concelhos vizinhos", para a "diminuição do risco" de contágio pelo coronavírus SARS-CoV-2, afirmou.

Segundo o presidente do município, o concelho de Reguengos de Monsaraz tem "uma série" de casos de infeção pelo vírus da covid-19 que resultam de "situações intrafamiliares", mas que estão estão "controlados".

Contudo, "existe sempre um risco acrescido" e, por isso, a medida visa "antecipar o risco para não [se] estar sempre a correr atrás do prejuízo", sublinhou o autarca alentejano.

Segundo a Câmara de Reguengos de Monsaraz, a suspensão das aulas presenciais vai vigorar durante a próxima semana para todos os alunos desta escola e para os do 3.º ciclo da Escola António Gião.

A autarquia assinalou que a situação será reavaliada no final da próxima semana.

