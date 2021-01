Restrições de trânsito. GNR controla a circulação entre concelhos 

Com as restrições impostas este fim de semana devido à covid-19, em quase todo o continente, as autoridades continuam com as ações de fiscalização nas principais ligações entre concelhos.

As margens do Douro, entre a barragem e a Foz, são cenário de eleição para inúmeros passeios de fim de semana. No entanto, neste sábado de recolhimento obrigatório, com 12 soldados da GNR dos dois lados do rio, o tráfego foi menos intenso que o habitual.

Quem não apresenta justificação válida tem que voltar para trás, mas em regra a GNR é sensível aos argumentos dos automobilistas que circulam na estrada.

Com mais de 450 casos por 100 mil habitantes, Gaia e Porto integram a lista de concelhos de risco elevado. Já Gondomar apresenta risco muito elevado, com 525 mil casos por 100 mil habitantes.