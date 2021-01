Brasil sem Carnaval, não é Brasil. Terá sido esse o pensamento de Anilson Costa, um morador do bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, que não se conforma com o cancelamento dos festejos carnavalescos deste ano.

Sem a grandiosidade das escolas de samba, mas com o mesmo espírito de festa e animação, o mini Carnaval de Anilson propõe animar os próximos fins de semana daquele histórico bairro carioca, numa cidade onde já morreram cerca de 27 mil pessoas com covid-19.