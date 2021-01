Covid-19. Linha SNS24 atendeu cerca de 190 mil chamadas na primeira semana de 2021

A linha SNS24 está a atender cerca de 27 mil chamadas por dia e o aumento do número de casos de covid-19 está a colocar maior pressão no atendimento. Em 2020, o serviço ultrapassou todos os recordes com cerca de quatro milhões de atendimentos.

Em 2020, foram atendidas o triplo de chamadas de 2019. Na última semana do ano passado foram atendidas quase 127 mil chamadas. Este ano, só na primeira semana, subiu para cerca de 190 mil. A linha recebe mais de 27 mil chamadas por dia, um valor que, segundo números a que o jornal Público teve acesso, se aproximam dos valores de novembro.

Durante a segunda vaga da pandemia, com mais de 816 mil chamadas atendidas num mês, num só dia chegaram a ser 38 mil. Em dois meses de 2020, outubro e novembro, os profissionais atenderam particamente o mesmo número de chamadas do que em 2019.

O serviço adaptou-se e para além de enfermeiros, o atendimento passou a ser feito também por psicólogos, médicos dentistas ou alunos de medicina do 6.º ano.

Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde não revelam quantas chamadas não foram atendidas, mas realçam que a linha SNS24 se reforçou depois do caos vivido no início da pandemia.