Covid-19. Regresso à vida normal? “Irá levar bastante tempo”

O Reino Unido está a preparar-se para enfrentar as piores semanas, no que diz respeito à capacidade do Serviço Nacional de Saúde. O alerta foi lançado pelo principal consultor do Governo britânico para a pandemia, para quem o regresso à vida normal não vai ser a curto prazo.

Chris Whitty explica que é fundamental que a maior parte da população seja vacinada de forma a reduzir o risco de contágio e, por consequente, possam começar a ser levantadas as restrições.

Reino Unido quer vacinar todos os adultos até ao outono

O Reino Unido pretende vacinar contra a covid-19 toda a população adulta até ao outono, disse no domingo o ministro da Saúde britânico, Matt Hancock.

"É claro que começamos com os mais vulneráveis", mas "todo o adulto receberá uma vacina até ao outono".

A Associated Press avança, por seu lado, que milhares de pessoas com mais de 80 anos estão a ser contactadas para tomarem a vacina contra o novo coronavírus, com o Reino Unido a tentar cumprir o objetivo de vacinar 15 milhões de pessoas até meados de fevereiro.