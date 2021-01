Covid-19. Ventura concorda que escolas continuem abertas

André Ventura diz que as escolas deverão manter-se abertas para garantir que uma parte do país não fecha. Mas o candidato presidencial diz que antes de preparar o novo confinamento, o Governo já devia ter ouvido os especialistas.

Novo confinamento "será muito semelhante ao que tivemos em março e abril"

António Costa voltou esta segunda-feira a defender a necessidade de um confinamento semelhante ao da primeira vaga da pandemia de covid-19. O primeiro-ministro reconhece que é dado muito pouco tempo às pessoas para porem em prática as medidas que forem anunciadas, mas diz que é precisamente por isso que foi dizendo que o mais provável seria avançar com um confinamento semelhante ao de março, abril e maio.

O primeiro-ministro afirmou que, entre os peritos, a posição mais consolidada aponta no sentido de manter os estabelecimentos de ensino abertos num novo confinamento e adiantou que essa é também a vontade do Governo.

Candidatos presidenciais vão participar na reunião com epidemiologistas no Infarmed

Os candidatos a Presidente da República foram convidados pelo gabinete do primeiro-ministro para participar na reunião com epidemiologistas sobre a evolução da pandemia de covid-19, que decorre na terça-feira no Infarmed, e irão participar por videoconferência.

De acordo com fonte oficial do gabinete do primeiro-ministro, "todos os candidatos poderão participar na reunião" com as autoridades sanitárias e foram convidados.

Esta reunião com epidemiologistas vai analisar a evolução da covid-19 e vai ajudar o Governo a decidir as novas medidas de combate à pandemia.