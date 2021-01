Reino Unido quer aumentar ritmo de vacinação contra a covid-19

A nova variante do novo coronavírus, mais contagiosa, preocupa as autoridades devido ao aumento de infeções.

Muitos países lidam com a sobrelotação de hospitais, enquanto aceleram a campanha de vacinação. É o caso do Reino Unido que já ultrapassou as 81 mil mortes e tem mais de três milhões de pessoas infetadas.

França e Espanha também têm apostado em força na vacinação.

Na Alemanha, entraram em vigor em alguns estados medidas mais restritivas como o confinamento e o encerramento de escolas e comércio não essencial. A chanceler Angela Merkel alerta que a fase mais crítica da pandemia será nas próximas semanas.