Um ano depois da primeira morte por covid-19

Desde que foi confirmada a primeira morte por covid-19, já morreram quase 2 milhões de pessoas em todo o mundo.

Faz esta segunda-feira, dia 11 de janeiro, precisamente um ano que a China anunciou a primeira vítima mortal: um homem de 61 anos, residente em Wuhan. Pouco mais se sabe, incluindo o nome que nunca foi revelado pelas autoridades chinesas. Oficialmente, a China totaliza 4.792 mortes.

Ao mesmo tempo, e em contraste, os números não param de aumentar um pouco por todo o mundo. Nos EUA a doença já roubou a vida a quase 375 mil pessoas, logo seguido do Brasil com mais de 203 mil mortes e da Índia com mais de 151 mil vítimas mortais.