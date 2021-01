OMS considera que Angola está no bom caminho no combate à pandemia

A representante da Organização Mundial de Saúde (OMS) em Angola considerou esta terça-feira que o país "está no bom caminho", face à tendência decrescente de casos de covid-19 nos últimos dias.

A posição foi esta terça-feira expressa, em declarações à agência Lusa, pela representante da OMS em Angola, Djamila Cabral, enaltecendo o esforço do Governo angolano, que "está a fazer aquilo que tem de ser feito".

"Esperemos que possamos continuar assim, numa situação mais ou menos controlada, e que não tenhamos o segundo pico", disse Djamila Cabral, salientando que, para a OMS, "a situação em Angola é estável".

"Continuamos encorajados, porque estamos numa fase com números decrescentes de casos, mesmo se há um dia ou outro com certo aumento, mas a tendência geral quando vemos a curva é uma tendência muito mais baixa do que quando tivemos o pico, que foi mais ou menos em outubro, em que realmente o número de casos foi bastante alto", referiu.