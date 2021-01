ONG alerta que confinamento rigoroso no Líbano vai agravar sofrimento das famílias vulneráveis

O confinamento rigoroso que vai ser imposto esta semana no Líbano vai agravar o sofrimento das famílias vulneráveis mais pobres se o governo não oferecer assistência, alertou uma organização não-governamental.

"Reconhecemos a importância de tomar medidas rigorosas... mas estamos muito preocupados com o facto das famílias vulneráveis e as suas crianças ficarem sozinhos para lidar com um desastre", declarou Jennnifer Moorehead, diretora da Save the Children no Líbano, num comunicado divulgado na segunda-feira à noite.

A responsável alertou que "quase metade da população não consegue comprar alimentos suficientes para sobreviver ao encerramento dos supermercados", que só abrirão para entregas, serviço nem sempre disponível em áreas pobres e remotas.

O Líbano enfrenta a sua pior recessão desde a guerra civil de 1975-1990. O agravamento da epidemia do novo coronavírus acentuou a crise, forçando as empresas a fecharem e deixando os trabalhadores sem rendimento, num país onde mais de metade da população vive na pobreza.

O governo libanês decidiu na segunda-feira impor a partir de quinta-feira um confinamento rigoroso, com recolher obrigatório total, durante 11 dias para conter a propagação da covid-19.

Decidiu também limitar os voos provenientes de países de alto risco.

Líbano já registou mais de 222 mil casos de covid-19

O pequeno país de seis milhões de habitantes conta com um total de 222.391 casos do novo coronavírus, incluindo 1.629 mortes, e continua a bater recordes, tendo registado na sexta-feira 5.440 novos infetados.

Com um aumento de 70% das contaminações em relação à semana anterior, o Líbano faz agora parte dos países do mundo com uma das maiores progressões, segundo as estatísticas recolhidas pela agência France Presse.

