Vídeo mostra aglomerações nos exames de Medicina na Universidade de Coimbra

Os alunos da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra queixam-se de aglomerações em excesso no momento anterior e durante a realização dos exames. Dizem que já aconteceu em mais do que uma situação e querem que lhes seja permitido fazer as provas via online, como no semestre passado.

A SIC teve acesso a imagens dos momentos anteriores à realização do exame de introdução à prática médica do 1.º ano, que decorreu na semana passada no auditório central do polo 3. Seriam cerca de 200 pessoas. Há alunos que garantem que o cenário se repetiu noutras ocasiões.

O problema está na quantidade de alunos e nos espaços, mas também nos comportamentos nos momentos da chamada e saída dos exames. A faculdade garantiu à SIC que está a cumprir as normas da Direção-Geral da Saúde e da tutela, que só permite exames à distância em alguns casos excecionais, depois de no semestre passado ter sido a norma.

Em resposta à SIC, a reitoria fala num episódio isolado, que foi entretanto debatido e articulado com a faculdade para não se repetir.

Quanto às questões relacionadas com o regime presencial, a universidade aguarda deliberações que venham a sair da próxima reunião do conselho de ministros.