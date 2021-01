Comerciantes adaptam os negócios para sobreviver ao confinamento

Com um novo confinamento geral a chegar, muitos comerciantes estão preocupados com o futuro. No entanto, há quem olhe para os próximos dias com algum otimismo.

A pandemia levou os comerciantes a adaptar-se a uma nova realidade. As entregas ao domicílio passaram a ser uma constante num supermercado da Maia, já desde o primeiro confinamento geral. Os clientes enviam o pedido por email e Carlos Neto prepara e entrega as compras.

Também Teresa Castro e Ana Ferreira, proprietárias de uma loja de roupa infantil, decidiram inovar e levaram o negócio para o online. Partilham as peças através das redes sociais e os clientes podem comentar, partilhar e comprar as que mais gostarem.