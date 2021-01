Covid-19. Autarquia de Moura realiza testagem em massa

A população do concelho de Moura começou a ser testada em massa, esta quarta-feira. A iniciativa, que é promovida e financiada pela autarquia, deve-se a um aumento exponencial de casos de covid-19 na região.

A equipa espera chegar, pelo menos, aos 200 testes realizados por dia. Prevê-se que sejam aplicados cerca de 2.000 testes. Os primeiros resultados deverão ser conhecidos em menos de 48 horas e os dados desta iniciativa serão canalizados para o Serviço Nacional de Saúde.

A população de Moura e Amareleja foi convidada a inscrever-se para realizar o teste em massa, numa operação que vai custar à autarquia 100 mil euros.

Com o novo confinamento geral no horizonte, a população de Moura concorda com o aperto das medidas, mas pede a colaboração de todos para reduzir os contágios.