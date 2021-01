Covid-19. Mulheres são o grupo com maior número de infeções

As mulheres são o grupo com maior número de infeções por covid-19. Uma análise aos últimos quatro dias revela um aumento do número de caso entre o sexo feminino, em todas as faixas etárias.

Há mais três mil mulheres infetadas do que homens nos últimos quatro dias. Um número que é mais relevante na faixa etária dos 40 aos 49 anos, onde foi também registada uma subida maior do número de infeções.

À medida que aumenta a idade, diminui o aumento de novas infeções, tanto em mulheres como em homens. O contrário sucede com os óbitos: os dados mais recentes mostram que morreram, nos últimos quatro dias, 167 homens e 226 mulheres com mais de 80 anos. Na faixa etária anterior morreram 102 homens e 54 mulheres.

O número de óbitos vai diminuído à medida que a idade baixa, não havendo registos, no período analisado, de mortes abaixo dos 30 anos.

Já no que diz respeito a infeções, foram identificados novos casos em todas as faixas etárias, incluindo a das crianças. Nos últimos dias, dos zero aos nove anos, registaram-se cerca de 1.500 infeções. Entre os 10 e os 19 anos foram diagnosticados 2.800 novos casos de covid-19.