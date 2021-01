Ministro da Saúde brasileiro diz que "vacinação começa no Dia D, na Hora H"

Ao mesmo tempo em que, um pouco por todo o mundo, se sucedem imagens do início de uma campanha de vacinação histórica, os brasileiros continuam sem ter uma data definida para o arranque da imunização contra a covid-19.

O governo de Jair Bolsonaro tem sido muito criticado pela forma como tem gerido o processo e por não definir uma data.

Críticas que ganharam, agora, novo ânimo com as mais recentes declarações do Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que, sobre o assunto, adianta apenas que "a vacinação no país vai começar no DIA D, na HORA H ".

Nos últimos dias, o Brasil ultrapassou a marca das 204 mil mortes por covid-19, um número só superado pelos EUA que já totaliza mais de 380 mil vítimas mortais.

Nas últimas 24 horas morreram quase 4.500 pessoas no país, o valor mais alto desde o início da pandemia.