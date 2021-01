Novo confinamento. Governo anuncia medidas de apoio às empresas e à Cultura

O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, e a ministra da Cultura, Graça Fonseca, apresentam neste momento as medidas de apoio às empresas e à cultura, de forma a fazer face ao impacto provocado pela pandemia de covid-19 e pelo novo confinamento geral anunciado ontem pelo primeiro-ministro.

APOIOS À CULTURA

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, apresentou o programa “Garantir Cultura”, no valor de 42 milhões de euros. Segundo a ministra, trata-se de um “apoio universal, não concursal e a fundo perdido”.

Graça Fonseca explica que programa se destina a todos os operadores da cultura e a todos os trabalhadores, com o intuito de apoiar não só os operadores como as pessoas singulares que trabalham no setor.

COSTA GARANTE APOIOS, PATRÕES TEMEM FALÊNCIAS

O primeiro-ministro assumiu ontem que o confinamento geral vai ter "um custo enorme" para a economia e observou que as verbas europeias ainda vão demorar a chegar, mas defendeu que há agora um melhor sistema de apoios.

"É prematuro fazer estimativas sobre o impacto económico, mas será seguramente bastante relevante", declarou António Costa.

As confederações patronais avisam que as falências vão disparar caso não sejam disponibilizados acordos.

As exceções ao dever geral de recolhimento domiciliário

As novas regras anunciadas esta quarta-feira por António Costa têm um mote principal: "fique em casa".

Portugal volta ao confinamento geral a partir das 00:00 desta sexta-feira, depois do aumento de novos casos registado na última semana. Mas, neste segundo confinamento, há mais exceções à circulação do que no primeiro.

PODERÁ SAIR DE CASA PARA:

Ir para a universidade ou estabelecimento escolar

Levar as crianças à escola ou creche

Ir trabalhar

Comprar bens essenciais e ir à farmácia

Ir ou transportar outra pessoa ao médico ou para dar sangue

Aceder a serviços públicos

Procurar emprego e responder a propostas de trabalho

Prestar assistência a vítimas de violência doméstica, tráfico de seres humanos ou para proteger jovens em perigo

Prestar assistência a pais, filhos, idosos dependentes e pessoas vulneráveis

Realizar partilha de responsabilidades parentais

Praticar exercício físico e desporto ao ar livre, desde que sozinho

Participar em cerimónias religiosas

Fazer voluntariado

Visitar pessoas institucionalizadas em lares, unidades de cuidados continuados ou centros de dia

Passear o animal de estimação de forma rápida, perto de casa e sozinho

Ir ao veterinário

Prestar assistência a animais ou associações zoófilas

Cumprir o exercício de titulares de órgãos de soberania

Ir aos correios, ao banco ou agentes de seguros

Entrar ou sair do país

Se for jornalista ou força de segurança

Para participar em ações campanha eleitoral ou para ir votar

O que se mantém aberto?

Apesar do dever de recolhimento há serviços que vão continuar a funcionar e há exceções pelas quais pode sair da casa.

A grande novidade, face ao confinamento anterior, são as escolas que vão continuar a funcionar sem restrições. A medida aplica-se desde a creche à universidade, incluindo também ATL e centros de explicação.

Também missas e funerais vão poder ser realizados, mas com regras. No entanto, a Conferência Episcopal Portuguesa defende que os batismos, crismas e casamentos devem ser suspensos durante o confinamento.

As visitas aos lares vão ser possíveis, bem como a hospitais. Cada instituição vai poder aplicar as regras de segurança necessárias.

As mercearias, supermercados e hipermercados vão estar abertos e sem limitação de horários. No setor de bens alimentares estão também incluídos talhos, frutarias, peixarias e padarias. Feiras e mercados podem também realizar-se, mas só para venda de comida e mediante autorização da autarquia.

A saúde vai continuar a funcionar, desde as clínicas médicas aos dentistas, veterinários e farmácias. Os serviços de apoio social e voluntário também.

Todos os serviços públicos vão estar operacionais - como tribunais e repartições das finanças - mas só por marcação. O Governo anunciou que vai reforçar o atendimento por telefone e internet.

Poderá também ir a papelarias e tabacarias, correios, bancos, seguros, notários, escolas de condução, centros de inspeção e é ainda possível alugar carros ou ir à oficina. Se tiverem clientes, os hotéis e alojamentos locais têm ordem para abrir.

O que vai fechar?

Cafés e restaurantes deixam de ter clientes no interior e só podem funcionar em regime de take away ou entregas ao domicílio.

As lojas que não vendam bens alimentares ou produtos considerados essenciais têm de voltar a fechar, seja na rua ou nos centros comerciais. O mesmo se aplica a cabeleireiros e salões de estética.

Os ginásios ou recintos desportivos vão encerrar e os eventos ficam cancelados. A cultura, um dos setores mais atingidos pela pandemia, volta a parar e os espaços culturais fecham novamente as portas: cinemas e teatros, museus, bibliotecas e salas de concerto.

Os locais de diversão, como discotecas e bares, jardins zoológicos, casinos, salões de jogos e parques vão também ser interditados durante o novo confinamento, que está previsto, para já, até dia 30 de janeiro.