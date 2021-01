Covid-19: "Supermercados vão cumprir as regras impostas pelo Governo"

O diretor-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, Gonçalo Lobo Xavier, garante que os supermercados vão cumprir as regras impostas pelo Governo, no âmbito do novo confinamento em vigor a partir desta sexta-feira.

Questionado sobre a proibição da venda de livros, artigos de decoração e vestuário a partir da próxima semana, diz que as superfícies estão preparadas para limitar o acesso a esses produtos e, em alguns casos, passa também por isolar determinados corredores.

Gonçalo Lobo Xavier refere que os consumidores podem adquirir tais produtos online e recolher nas lojas, pois muitos supermercados têm disponível o serviço click & collect.