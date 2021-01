Covid-19. Hospital da Guarda reforça capacidade em resposta aos surtos crescentes

O hospital da Guarda reforçou a capacidade para receber doentes covid-19. Há mais 28 camas que poderão ser usadas à medida das necessidades. Esta é a resposta dada pelo hospital à crescente pressão no distrito, onde a vacinação em lares de idosos coincide com o aparecimento de novos surtos.

A Unidade de Cuidados Intensivos já chegou a estar lotada, com 12 internados. A ocupação das duas alas covid-19 andaram sempre muito perto das 60 camas disponíveis. O reforço elevou o número de camas para de 72 para 100, sendo que as 28 novas camas deverão ser abertas à medida das necessidades.

O número de infetados aumenta todos os dias: a vacinação na Santa Casa da Misericórdia de Fornos de Algodres teve de adiar a vacinação depois de ser identificado um surto no lar e na unidade de cuidados continuados. Há 49 infetados.

Também o refeitório da escola Carolina Beatriz Ângelo, na Guarda, foi fechado devido a um surto de covid-19. Duas turmas do 5.º ano estão em isolamento profilático depois dos alunos e auxiliares terem testado positivo. Até ao final da semana, as refeições serão asseguradas pela escola de São Miguel, que faz parte do mesmo agrupamento.