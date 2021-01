O Presidente da República sublinhou esta sexta-feira que, neste novo confinamento, que considera diferente do primeiro que foi mais rigoroso e improvisado, o importante é “achatar a curva” e fazê-lo rapidamente.

Marcelo Rebelo de Sousa espera que “o período que estamos a viver” se limite, no máximo, ao primeiro trimestre do ano, referindo-se à evolução do número diário de casos de covid-19.