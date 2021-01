Covid-19. No Bairro Padre Cruz ainda não se recuperou do primeiro confinamento

No bairro Padre Cruz, em Lisboa, moram milhares de pessoas, o que faz dele um dos maiores bairros da Europa. O novo confinamento trouxe de volta a ansiedade ao dia-a-dia das famílias que já tinham conseguido voltar ao trabalho depois do abanão sofrido em março.

Aqui vivem sete mil pessoas, segundo os dados oficiais, mas acredita-se que, na realidade, estas casas podem albergar perto de oito mil. Muitas delas ainda estão a sentir as dificuldades financeiras do primeiro confinamento. Agora chega o segundo.

Assim que o confinamento foi confirmado, as famílias do bairro começam a entregar pedidos de ajuda na junta de freguesia de Carnide. O presidente da junta já esperava este aumento e tem preparados 48 cabazes para distribuir pela habitantes do bairro Padre Cruz. Também as associações se juntam para apoiar as pessoas neste segundo confinamento.