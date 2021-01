Centenas de pessoas esperam mais de três horas para fazer teste à covid-19 em Sacavém

Em Sacavém, centenas de pessoas estiveram em fila dentro dos carros à espera de serem testadas para a covid-19. Algumas delas chegaram mesmo a esperar mais de três horas.



As filas podem ser explicadas pelo aumento do número de casos nos últimos dias, agravado pelo facto de ser fim de semana. As imagens mostram a dimensão de carros para o "Drive Thru", o centro de testes montado na região.

Os testes demoram entre 5 a 10 minutos e destinam-se a identificar portadores da doença. As pessoas que chegam a este centro de testes são encaminhadas pelo Serviço Nacional de Saúde.

A jornalista da SIC Notícias, Ana Paula Almeida, faz o relato daquilo a que assistiu neste centro de testes covid-19.