Covid-19: "Governo já devia ter recorrido à capacidade do privado"

Catarina Martins diz que o Governo já devia ter recorrido à capacidade do setor privado para ajudar o Serviço Nacional de Saúde (SNS) face à pressão imposta pela pandemia de covid-19.

"É inexplicável que o Governo ainda não tenha usado a possibilidade de recorrer à capacidade do privado. Achamos fundamental que se faça. Algumas pessoas preferem que não haja requisição para que os privados possam continuar a chantagear o Estado e a lucrar com a pandemia. Não podemos aceitar", disse a coordenadora do Bloco de Esquerda.