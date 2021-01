Covid-19. Já acima do limite, Hospital de Santa Maria reforça plano de contingência

Vários hospitais do país estão já acima do limite. Muitos vêem-se obrigados a desviar camas e profissionais de outros serviços para atender doentes covid.

Esta sexta-feira à noite, ambulâncias com doentes com covid-19 formaram filas à porta das urgências tanto do Santa Maria, em Lisboa, como do hospital de Torres Vedras. Alguns doentes chegaram mesmo a esperar horas para ter uma cama disponível.

O presidente do Centro Hospitalar Lisboa Norte, que engloba o hospital Santa Maria, fala num pico de afluência. A procura aumentou 70% nas últimas duas semanas. O hospital não fala em rutura, porque ainda tem alguma capacidade de resposta, mas limitada.

Os especialistas dizem que a situação vai piorar, e que se nada for feito, cenários como os que vimos em Lisboa e em Torres Vedras podem repetir-se

e, na altura, poderá não ser possível prestar cuidados de saúde a todos.

Em todo a país há mais de quatro mil pessoas internadas com covid e mais de 600 estão nos cuidados intensivos. Os profissionais de saúde pedem mais do Governo e da sociedade, para reverter os números.