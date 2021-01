Covid-19. Surto em lar da Misericórdia de Murça com 58 infetados

O lar da Santa Casa da Misericórdia de Murça regista 33 utentes e 25 funcionários infetados com o novo coronavírus, divulgou este sábado a instituição, que explicou que "as equipas estão reduzidas e focadas nos cuidados" a prestar aos pacientes.

Em comunicado, a Santa Casa da Misericórdia de Murça (SCMM), no distrito de Vila Real, explicou que após ter sido detetado um caso positivo num funcionário e num utente em 12 de janeiro, todo o universo daquele lar foi testado na quinta-feira, registando-se um total de casos de covid-19 em 33 utentes e 25 funcionários.

"Estão a ser cumpridas todas as orientações da autoridade de saúde e a SCMM mantém um diálogo constante com familiares e autoridade de saúde, Segurança Social, Centro de Saúde de Murça, Câmara Municipal de Murça e Proteção Civil, no sentido de reunir esforços para ultrapassar a situação", realça ainda a nota.

A instituição do distrito de Vila Real apela ainda à "compreensão de todos" e refere que "de momento não é possível atender todas as tentativas de contacto, pois as equipas estão reduzidas e focadas nos cuidados a prestar aos utentes".