Marítimo tem um caso de covid-19 no plantel, disse hoje à agência Lusa o presidente do clube madeirense da I Liga portuguesa de futebol, Carlos Pereira, sem revelar o nome do atleta.

O jogador em causa já se encontra em isolamento profilático e falha a visita ao terreno do Gil Vicente, para a 14.ª ronda da I Liga, que se realiza domingo às 20:00.

Este é o segundo caso de infeção pelo novo coronavírus no plantel maritimista, depois de o defesa Zainadine ter testado positivo ao serviço da seleção de Moçambique em novembro de 2020.