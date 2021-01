Os estabelecimentos que não cumprirem a lei que proíbe a venda de bens não essenciais não vão ser multados.

O decreto publicado esta sexta-feira pelo Governo não inclui qualquer contraordenação em caso de incumprimento.

O secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, João Torres, acredita que as empresas vão cumprir e diz que vai haver vigilância por parte da ASAE.