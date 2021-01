Covid-19. Presidente do Governo dos Açores testa negativo mas vai ficar em isolamento

O presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, contacto próximo de Artur Lima, vice-presidente, que testou positivo para o novo coronavírus SARS-CoV-2, registou negativo na despistagem, mas vai manter-se em isolamento.

Segundo uma nota do gabinete de imprensa do executivo açoriano, "na sequência da testagem dos contactos de alto risco do vice-presidente do Governo Regional, o presidente do Governo Regional também já realizou teste de despiste ao vírus SARS-CoV-2, sendo o resultado negativo".

José Manuel Bolieiro cancelou toda a agenda para esta semana, mantendo-se "em isolamento e a trabalhar a partir da sua residência", tendo recomendado, "a todos os açorianos, que se protejam a si e aos outros e que cumpram com as recomendações da Autoridade de Saúde Regional".

Todos os restantes membros do executivo açoriano realizaram testes de despiste, "sendo que mais nenhum obteve resultado positivo" para o novo coronavírus SARS-CoV-2.

No sábado, na sequência de uma informação divulgada pelo gabinete de imprensa do executivo, Artur Lima disse à Lusa que, no regresso à ilha Terceira, onde vive, de um compromisso oficial na ilha de São Miguel, onde existe transmissão comunitária, sentiu um "ligeiro cansaço" e "ligeira febre", tendo tomado a iniciativa de realizar o teste, a par de sua mulher, que também acusou positivo.

Nas últimas 24 horas, os laboratórios da região e privados dos Açores realizaram 1.380 análises das quais resultaram 42 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, anunciou hoje a Autoridade de Saúde.

Os casos registados na ilha de São Miguel, a mais afetada do arquipélago, foram 40, dois não residentes com histórico de viagem e análise positiva ao sexto dia, e 38 dos quais em contexto de transmissão comunitária, tal como os dois registados na ilha Terceira.

Registaram-se 86 recuperações e 22 internamentos, havendo duas cadeias de transmissão ativas: uma no Faial, e outra em São Jorge, tendo o último elemento desta cadeia sido evacuado para o Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, prevendo-se que a situação seja temporária.

Existem 831 casos ativos na região, sendo 794 em São Miguel, 28 na Terceira, três no Faial, um no Pico e cinco nas Flores, e foram detetados até hoje 3.034 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, verificando-se 23 óbitos e 2.082 recuperações.