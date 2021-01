Covid-19. Surto no Hospital de Alcobaça com 23 infetados entre utentes e profissionais

O Hospital de Alcobaça Bernardino Lopes de Oliveira regista um surto de covid-19, com 23 infetados, informou este domingo o Centro Hospitalar de Leiria (CHL).

Em comunicado, o CHL adiantou que se encontram infetados 16 utentes - que continuarão internados - e sete profissionais - "três enfermeiros, três assistentes operacionais e um técnico superior de diagnóstico e terapêutica, que se encontram em isolamento no domicílio".

O surto, cuja origem ainda não é conhecida e está a ser averiguada, foi detetado na sexta-feira no Serviço de Medicina Interna do hospital e, segundo o CHL, "está controlado".

"Foram tomadas todas as medidas adequadas, que salvaguardam a saúde e segurança dos profissionais e doentes, e seguidos todos os protocolos estabelecidos, bem como está a ser efetuada a devida articulação com as entidades de Saúde Pública", segundo o comunicado.