Pandemia de covid-19 ultrapassou os 94 milhões de casos de infeção em todo o mundo

A pandemia de covid-19 ultrapassou, este domingo, os 94 milhões de casos de infeção.

Nos Estados Unidos, o Chefe de Gabinete de Joe Biden alerta que, dentro de semanas, o número de mortos possa passar dos 500 mil. A Índia está a protagonizar uma das maiores campanhas de vacinação do mundo. Mais de 190 mil pessoas já tomaram a primeira dose. A subida de contágios levou a Áustria a alargar o período de confinamento, pelo menos até ao dia 7 de fevereiro. Na China, as autoridades detetaram vestígios do novo coronavírus em gelados feitos no país.