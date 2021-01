China regista 109 novos casos de covid-19 pelo segundo dia consecutivo

Pelo segundo dia consecutivo, a China registou mais 109 novos casos de covid-19 em 24 horas, incluindo 93 de contágio local, segundo a Comissão de Saúde da China.



Hebei, que conta com várias cidades confinadas e milhões de habitantes em quarentena, diagnosticou 54 casos de origem local, enquanto na província de Jilin foram detetadas 30 novas infeções.

Heilongjiang, na fronteira com a Rússia, registou 12 contágios locais e Pequim dois.

A Comissão de Saúde da China disse que, nas últimas 24 horas, 17 pacientes receberam alta, pelo que o número de pessoas infetadas ativas no país se fixou em 1.301, incluindo 43 em estado grave.

O organismo tinha anunciado uma nova morte devido à covid-19 na quinta-feira, depois de quase oito meses, desde 17 de maio, sem registar qualquer óbito causado pela doença. O número de mortes é agora de 4.635.

A China soma, no total, 88.336 infetados desde o início da pandemia.

Rússia com 23 mil novos infetados

Nas últimas 24 horas, a Rússia confirmou quase 23 mil novos infetados com o novo coronavírus.

Há ainda a lamentar a morte de mais 471 pessoas nas últimas 24 horas.

Com quase 3.600 milhões de casos desde o início da pandemia, a Rússia é o quarto país do com mais infetados.

Mais de 2 milhões de mortos em todo o mundo

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.022.740 mortos resultantes de mais de 94,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.