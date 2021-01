Covid-19. Reino Unido vacina em média 140 pessoas por minuto

O Reino Unido intensifica a campanha de vacinação para imunizar e lutar contra as novas variantes do coronavírus. É a quarta nação que mais vacina no mundo. Mais de 3,8 milhões de pessoas já foram imunizadas, com uma média de 140 vacinadas por minuto.

No final do mês, os hospitais de Londres serão capazes de vacinar 24 sobre 24 horas. O governo britânico espera poder relaxar as restrições em março se cumprir a meta estabelecida.

Em Espanha, o governo espera ter vacinados 70% dos 47 milhões de habitantes até ao verão. Nos lares de idosos já começaram a ser administradas as segundas doses da vacina da Pfizer.

Em França, a campanha de vacinação que começou em dezembro em lares de idosos estende-se, a partir desta segunda-feira, a todas as pessoas com mais de 75 anos e de alto risco. O governo espera inocular um milhão de pessoas até ao fim do mês e ter vacinadas 2,4 milhões no final de fevereiro.

Em Itália, com o país dividido em três zonas de risco, as restrições foram apertadas com recolher obrigatório às 22:00 e proibição de circular entre regiões.

A Alemanha também poderá aumentar as restrições na reunião desta terça-feira entre o governo central e os estados federados. O país registou o valor mais baixo de novos casos desde 20 de outubro.