Psicólogos pedem reforço das respostas na saúde mental para lidar com a pandemia

O bastonário dos Psicólogos considera insuficientes as respostas criadas na área da saúde mental, diz que há pessoas a recorrer diretamente à Ordem a pedir ajuda e lembra a urgência de apoiar os profissionais de saúde.

O bastonário Francisco Miranda Rodrigues contou à agência Liusa que começam a chegar pedidos de pessoas diretamente à Ordem dos Psicólogos, "que é uma coisa que não acontecia":

O responsável lamenta que a situação excecional do estado de emergência por causa da pandemia de covid-19 tenha servido para encontrar soluções a vários níveis para as medidas a tomar, mas que não tenha ajudado a desbloquear um concurso de 2018 para contratar 40 psicólogos para os centros de saúde, que ainda continua por terminar.

O bastonário da Ordem dos Psicólogos sublinha que os dados das necessidades a este nível, face à pandemia, até estariam já desatualizados.

"A isto juntam-se os lutos, com os mortos a aumentarem, e a dificuldade que é as pessoas terem de lidar com esta situação, além do aumento no número de internamentos o que faz com que haja mais pessoas com dificuldades em lidar com a ansiedade e depressão ligadas a essas situações", acrescentou.