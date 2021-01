Setores privado e social têm 889 camas para doentes covid-19

Há 889 camas nos setores privado e social destinadas a doentes covid-19. A maioria da capacidade está concentrada no Norte do país.

As 320 camas disponibilizadas no Norte do país pelo Grupo Trofa Saúde fazem dele o privado com mais capacidade para doentes covid-19.

As 19 convenções ativas no Norte dizem respeito também à CUF, Grupo Luz, Lusíadas, Hospital Santa Maria do Porto, da Terra Quente e de Viana do Castelo.

Acordos traduzidos por agora em 506 camas destinadas na região a infetados com coronavírus.

Em Lisboa e Vale do Tejo são 257. Englobam também o Hospital de Monsanto, a Clínica São João de Deus e o Hospital da Ordem Terceira.

No Sul são 45, a contar com o Grupo Hospitalar Particular do Algarve e o Hospital de Loulé.

Na região Centro há 81 camas também disponibilizadas pela Casa de Saúde de São Mateus e pelo grupo Sanfil.

O recurso aos meios privados está previsto no decreto do Estado de Emergência. A requisição civil é a opção do Governo caso não haja acordo capaz de vir a responder ao crescente número de casos.