Covid-19. Governo e Santa Casa da Misericórdia doam 50 mil euros a hospital português de Manaus

O Governo e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) entregaram 50 mil euros ao Hospital Beneficente Português do Amazonas, no Brasil, que atravessa "um dos momentos mais desafiantes da pandemia de covid-19", foi anunciado esta terça-feira.

Em comunicado conjunto, enviado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Governo e a SCML explicaram que aquele hospital, da cidade de Manaus, "tem servido, ininterruptamente, o Brasil, como sucede atualmente no difícil contexto da pandemia de covid-19".

"É hoje um hospital de referência no estado do Amazonas, que presta apoio não apenas à comunidade de aproximadamente cinco mil portugueses e lusodescendentes ali residentes, mas a toda população da região", destaca a nota.

Além daquele apoio de 50 mil euros [cerca de 319.800 reais], articulado com a Embaixada de Portugal em Brasília e com o Consulado Honorário em Manaus, que presta um serviço constante de apoio a todos os cidadãos nacionais no Amazonas, acresce aquele que tem resultado da solidariedade e mobilização da comunidade portuguesa e lusodescendente no Brasil, pode ler-se.

O Hospital Beneficente Português do Amazonas é uma instituição filantrópica, fundada em 1873 por portugueses na cidade de Manaus, que faz atendimento complementar ao Sistema Único de Saúde do Brasil.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.041.289 mortos resultantes de mais de 95,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 9.246 pessoas dos 566.958 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.